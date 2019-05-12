19:25 | Футбол — РПЛ

Аркадий Дворкович: "Продажу "Спартака" с Федуном не обсуждали"

0
Обсудить

Президент Международной шахматной федерации и бывший председатель оргкомитета ЧМ-2018 Аркадий Дворкович ответил на вопрос, обсуждал ли он с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном продажу клуба, когда они вместе смотрели матч с "Уфой" (1:0).

Игра 28-го тура чемпионата России состоялась в воскресенье в Москве на стадионе "Открытие-Арена".

– Вы сидели в ложе с Леонидом Федуном. Сейчас ходит много слухов о продаже клуба. Ничего не комментировал он по этому поводу?

– Нет. Мы просто смотрели футбол. (Ярослав Сусов)

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 28-й тур. "Зенит" – ЦСКА и другие игры
Материалы других СМИ