Ари: «Во втором тайме неплохо получалось прессинговать игроков «Спартака»

Нападающий «Краснодара» Ари после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 12-го тура чемпионата России прокомментировал итоги встречи.

— Мы хорошо начали, быстро забили два гола, — сказал Ари в интервью клубной пресс-службе. — В конце первого тайма у нас случился небольшой спад, но потом снова взяли ситуацию под свой контроль. Главное — это победа! Я очень рад, что сделал голевую передачу и помог команде выиграть. Теперь нужно немного отдохнуть и настраиваться на следующую игру.

В перерыве тренер просил нас делать то, что мы должны. Высоко встречать соперника, прессинговать на чужой половине. И во втором тайме это неплохо получалось. В концовке случились удаления — сперва у нас, потом у соперника. Последние минуты мы провели осторожнее, чтобы удержать результат. Все ребята бились до конца, и мы закончили вечер победой!

«Спартак» занимает 12-е место в чемпионате России, имея в активе 14 очков. У «Краснодара» 26 очков и третье место.

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