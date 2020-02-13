РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Арбитры РПЛ сдают тесты по английскому языку

16:35
Теги:

Вчера все арбитры, допущенные к работе в чемпионате России, на сборе в Турции сдавали тесты по английскому языку. Их результаты станут известны позднее.

На английском пока идет общение с новым главой департамента судейства РФС. При этом Виктор Кашшаи, учивший русский язык в школе, все чаще старается использовать его в бытовых разговорах и на занятиях. (Александр Бобров)

Российских судей собрали на «Титанике». Как проходит сбор арбитров РПЛ //
Первое большое интервью Кашшаи в России. Как теперь будут судить в РПЛ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир