Арбитры РПЛ сдают тесты по английскому языку

Вчера все арбитры, допущенные к работе в чемпионате России, на сборе в Турции сдавали тесты по английскому языку. Их результаты станут известны позднее.

На английском пока идет общение с новым главой департамента судейства РФС. При этом Виктор Кашшаи, учивший русский язык в школе, все чаще старается использовать его в бытовых разговорах и на занятиях. (Александр Бобров)

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