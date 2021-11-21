Арбитр ФИФА высказался о судействе в матче «Спартака» с «Краснодаром»

Бывший судья чемпионата России Станислав Сухина высказался по поводу судейства в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1).

«На 30 минуте контакт полузащитника «Краснодара» Вильены с футболистом «Спартака» Джорданом Ларсоном был до штрафной, это видно по стоп-кадрам. Судьи поступили верно, не назначив пенальти.

На 45 минуте происходит момент с назначением пенальти за фол защитника «Спартака» Айртона на нападающем «Краснодара» Ионове в штрафной. Я бы не стал говорить о том, что это была грубая ошибка судьи, но идеальным решением, на мой взгляд, было бы продолжить игру. Крайне спорный момент», — цитирует Сухину РБК.

«Быки» набрали 24 очка и занимают пятое место в РПЛ, «Спартак» с 19 баллами идет десятым.