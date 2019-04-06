"Анжи" и "Динамо" сыграли вничью

"Анжи" сыграл вничью с "Динамо" (1:1) в матче 22-го тура чемпионата России.

Хозяева открыли счет на 16-й минуте после удара Андреса Понсе. У гостей на 73-й минуте сравнял результат Тони Шуньич. В концовке у динамовцев был удален Абдул Азиз Тетте.

"Анжи" набрал 19 очков и занимает 14-е место. У "Динамо" 24 очка и 12-я позиция. В следующем туре "Динамо" примет "Краснодар", а "Анжи" на выезде сыграет с "Зенитом".

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Анжи" (Махачкала) - "Динамо" (Москва) - 1:1 (1:0)

Голы: Понсе, 16 (1:0). Шуньич, 73 (1:1).

"Анжи": Дюпин, Удалый, Калошин, Гапон, Ахъядов, Кулик, Ондуа, Кацаев (Маркелов, 66), Гиголаев, Понсе (Долгов, 87), Иванченко (Закиров, 57).

"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Евгеньев, Морозов (Рауш, 54), Тетте, Юсупов, Панченко, Жоаузинью (Грулев, 46), Кардозу (Липовой, 63), Луценко.

Предупреждения: Тетте, 10. Морозов, 35. Ахъядов, 90+2. Кацаев, 90+4.

Удаление: Тетте, 90+4 (срыв перспективной атаки, вторая ж.к.).

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Данченко (Уфа), Глот (Ярославль).

6 апреля. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

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