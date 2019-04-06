15:36 | Футбол — РПЛ

"Анжи" - "Динамо": Шуньич сравнял счет

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"Динамо" сравняло счет в матче 22-го тура премьер-лиги против "Анжи". На 73-й минуте гол забил защитник Тони Шуньич. Результативный пас на счету хавбека Артура Юсупова.

 

Анжи - Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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