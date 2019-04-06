"Анжи" - "Динамо": Шуньич сравнял счет

"Динамо" сравняло счет в матче 22-го тура премьер-лиги против "Анжи". На 73-й минуте гол забил защитник Тони Шуньич. Результативный пас на счету хавбека Артура Юсупова.
⚽ Третий гол "Динамо" после розыгрыша углового этой весной и первый мяч Тони Шунича в сезоне.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 6 апреля 2019 г.
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