Антон Шунин – об игре "Динамо": "Сейчас непростой момент"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин после поражения от "Локомотива" в 21-м туре чемпионата России (0:1) поделился мнением о нереализованных моментах, погоде и переезде на стадион в Петровский парк.

– Не выиграли, не набрали очки, не смогли реализовать свои моменты, – сказал Шунин журналистам.

– Почему было мало опасных моментов и ударов в створ от игроков "Динамо"?

– Я считаю, были очень хорошие моменты для того, чтобы забить. Впереди у нас самые важные матчи – с прямыми конкурентами. Важно обязательно брать очки.

– Погода как-то повлияла на матч?

– Погода хорошая, поле отличное. Думаю, есть команды, которые тренируются и на более плохих газонах, чем в Химках. Хороший, компактный стадион. Спасибо болельщикам, который пришли нас поддержать. Понимаю, что сейчас непростой момент. Надеюсь, в следующих играх результат будет другим.

– Ждете переезда на стадион в Петровский парк?

– Конечно. Да, так случилось, что сейчас не играем там. Но в скором времени заедем к себе домой и будем играть еще лучше.

Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина должен был открыться после масштабной реконструкции 10 марта матчем 19-го тура чемпионата России "Динамо" – "Спартак", однако комиссия РПЛ признала поле арены непригодным для проведения игр. Не исключено, что первый матч на новом стадионе "Динамо" сыграет только в следующем сезоне. (Константин Колмаков)