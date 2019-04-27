Вратарь "Динамо" Антон Шунин прокомментировал исход матча 26-го тура чемпионата России против "Ахмата" (0:0). Голкипер не стал отвечать на вопрос о конфликте главного тренера "Динамо" Дмитрия Хохлова и спортивного директора Романа Широкова.

– Почему сегодня не удалось забить?

– Были моменты, но не получилось. Так бывает. Это называется голевая засуха.

– Когда она закончится?

– Надеюсь, что в следующем матче мы забьем и выиграем. Очень хотелось бы уже победить. При этом есть положительные моменты – мы сегодня не пропустили.

– Эта ничья с "Ахматом" больше положительный результат или отрицательный?

– Даже не знаю. В нашей ситуации, которая есть в турнирной таблице, нам нужны победы. Впереди у нас ЦСКА – сильный соперник. Матч будет интересный. Не надо забывать, что у нас за короткий срок было три игры, с перелетами, переездами. Буквально два дня назад играли с "Зенитом" поздний матч. Задача была – восстановиться, подготовиться к "Ахмату", поэтому чуть-чуть не хватило сил, чтобы добавить темпа и дожать соперника.

– Конфликт Широкова с Хохловым как-то отражается на команде?

– Я без понятия. (Константин Колмаков)