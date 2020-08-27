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Антон Шунин: «Нам было понятно, как будет играть «Зенит»

12:00
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин подвел итоги матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:0).

— На самом деле сыграно уже довольно много игр, и эмоции чуть-чуть притупились, — приводит слова Шунина официальный сайт клуба. — Есть цель, она у нас у всех одна. Думаю, что сейчас сильно радоваться не нужно. Будем двигаться от игры к игре.

— Очень напряженная игра получилась. Какой момент был самым сложным для вас?

— Да вся игра непростая. «Зенит» — хорошая команда. Постоянно оказывал давление на наши ворота. Нам было понятно, как они будут играть. Мы были готовы к этому. Вышли в пять защитников. И сыграли уверенно, надежно сзади. А впереди забили со стандарта. Наверное, мы заслужили победу.

Важно восстановиться, потому что совсем скоро у нас следующая игра. Матчи следуют один за другим. Нужно двигаться дальше, ни в коем случае не стоит сильно радоваться. Готовимся к следующей встрече.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/interview/?id_4=15684

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