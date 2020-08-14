Андрей Талалаев: «Спартак» получил заслуженный пенальти после игры с «Сочи»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче 2-го тура РПЛ.

— Чего не хватило «Ахмату»? В целом, «Спартак» заслуженно победил. Не хватило реализации моментов. Моментов у наших нападающих было четыре, к сожалению. Ничего не реализовали. «Спартак» играл лучше, по сравнению с тем, как он играл в прошлом году. Напомню, что «Ахмат» прошлый матч проиграл со счетом 0:3, а сейчас 0:2. Оба мяча пропустили со стандартов. После «Сочи» «Спартак» получил заслуженный пенальти. Но Соболев в следующем эпизоде с Понсе положил руки на игрока, — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч Премьер».