Андрей Панюков: "Урал" не та команда, которая должна играть в стыках"

Нападающий "Урала" Андрей Панюков рад, что его команде удалось отыграться и выиграть в матче 22-го тура чемпионата России против "Енисея" (3:2), информирует официальный Youtube-канал екатеринбуржцев.

Панюков забил победный гол в этой встрече, а также отметился голевой передачей.

– Эмоции зашкаливают, потому что сделать камбэк при счете 2:0... Благодарен команде, что игроки не выключились после 0:2 и сделали 3:2. Никто не останавливался, всем спасибо, счет на табло. Мы понимали, что даже ничья нас не устраивает. Даже при 2:2 "Урал" бежал и атаковал.

Скомкано все было в первом тайме. Пенальти, мало моментов. Двоякое ощущение, слава Богу, что все так положительно закончилось для "Урала". Неудачная серия? Давлело, конечно, потому что команда не набирала очки и опускалась все ниже. Мы не та команда, которая должна играть в стыках, – сказал Панюков.

"Урал" занимает 11-е место с 26 очками в турнирной таблице РПЛ.

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