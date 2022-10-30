Андрей Федун — о «Спартаке»: «На поле играют 10 русских, половина воспитанников. Это приятно»

Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил игру команды в матче 15-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0).

«Как мне игра? На поле играют 10 русских, половина воспитанников. Это приятно.

Промес лучший в РПЛ? Большую пользу приносит.

Трансфер Мевли — провал? Зачем оценивать», — заявил Федун.

«Спартак» продлил серию без поражений во всех турнирах до девяти матчей (три победы в Кубке России, пять побед и одна ничья в чемпионате). «Красно-белые» набрали 32 очка и вернулись на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.