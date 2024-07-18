Чистяков: «Уверен, у «Сочи» получится выйти назад в РПЛ уже в этом сезоне»
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал вылет «Сочи», за который игрок выступал в прошлом сезоне на правах аренды, из РПЛ.
«Кто-то может это считать несчастным случаем, кто-то — закономерностью. Мое мнение: в «Сочи» был хороший коллектив, была хорошая игра. Наверное, не хватило того, что уже было потеряно к зиме. Было много потеряно очков. И это тяжело наверстать. Была возможность, но не получилось, к сожалению.
Роберто Морено — супертренер и суперчеловек. Могу про него только позитивные слова сказать. Желаю ему удачи. Могу выразить только уважение этому человеку: молодец, не побоялся остаться в «Сочи» в первой лиге. Уверен, у них получится выйти назад в премьер-лигу уже в этом сезоне. Так что ждем их в РПЛ», — цитируют «Известия» Чистякова.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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