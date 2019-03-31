Андрей Аршавин: "Скроботов хороший защитник? Играл с ним, но он меня не впечатлил"

Бывший нападающий "Зенита", посол чемпионата Европы 2020 года и тренер детской команды питерцев Андрей Аршавин в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал ситуацию с многолетним отсутствием молодых воспитанников команды в основном составе сине-бело-голубых.

– Руководство клуба с большим трепетом относится к этой проблеме. Скроботов хороший молодой защитник? Знаете, я играл с ним недавно в одной пятерке. Могу сказать, что он меня особо не впечатлил (смеется), – сказал Аршавин в эфире телеканала "Матч Премьер".

Защитник Илья Скроботов дебютировал за питерцев в прошлом сезоне. 18-летний футболист вышел на поле 1 апреля во встрече с "Уфой". С того момента принял участие в 4 играх "Зенита" и забил один гол.

Сегодня, 31 марта, "Зенит" сыграет с "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, начало – в 14.00 (мск).

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 41 очками после 20 туров. "Оренбург" располагается на 10-й строчке с 26 баллами.

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