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Анатолий Мещеряков: «Желаю «Динамо» побед во всех матчах, кроме игр с «Локомотивом»

16 августа 2019, 03:36
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков пожелал «Динамо» успехов во всех играх, кроме встречи с красно-зелеными. В эти выходные команды сыграют в рамках 6-го тура чемпионата России.

— Нынешнее руководство «Динамо» — мои хорошие и давние друзья, — цитируют «Известия» Мещерякова. — Поэтому я желаю им только успехов и побед во всех матчах, кроме игр с «Локомотивом». Ждем интересного и бескомпромиссного дерби.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://iz.ru/910558/sevastian-terletckii/lokomotiv-na-stantcii-dinamo-derbi-vozvrashchaetsia-iz-khimok-v-moskvu

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Динамо" – "Локо" и другие матчи




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