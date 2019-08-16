Анатолий Мещеряков: «Желаю «Динамо» побед во всех матчах, кроме игр с «Локомотивом»
16 августа 2019, 03:36
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков пожелал «Динамо» успехов во всех играх, кроме встречи с красно-зелеными. В эти выходные команды сыграют в рамках 6-го тура чемпионата России.
— Нынешнее руководство «Динамо» — мои хорошие и давние друзья, — цитируют «Известия» Мещерякова. — Поэтому я желаю им только успехов и побед во всех матчах, кроме игр с «Локомотивом». Ждем интересного и бескомпромиссного дерби.
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Динамо" – "Локо" и другие матчи