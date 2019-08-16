Анатолий Мещеряков: «Желаю «Динамо» побед во всех матчах, кроме игр с «Локомотивом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков пожелал «Динамо» успехов во всех играх, кроме встречи с красно-зелеными. В эти выходные команды сыграют в рамках 6-го тура чемпионата России.

— Нынешнее руководство «Динамо» — мои хорошие и давние друзья, — цитируют «Известия» Мещерякова. — Поэтому я желаю им только успехов и побед во всех матчах, кроме игр с «Локомотивом». Ждем интересного и бескомпромиссного дерби.

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