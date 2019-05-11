Аленичев рассказал, почему "Енисей" проиграл "Краснодару"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после поражения в матче 28-го тура чемпионата России от "Краснодара" (0:4) отметил, что его команда проиграла из-за большого мастерства соперников. Он также добавил, что оставшиеся две встречи в РПЛ красноярскому клубу нужно сыграть ради болельщиков

-– Проиграли, потому что футболисты "Краснодара" обладают большим мастерством, чем наши игроки, – отметил Аленичев в эфире телеканала "Матч Премьер". – "Краснодар" мог забить и больше, учитывая сколько моментов они имели. То что Саша Зотов получил травму это плохо, но я думаю ничего не поменялось бы, если он остался в игре. Его замена никак не повлияла бы на окончательный результат матча. Оставшиеся две встречи нужно сыграть ради болельщиков. Ну и постараться отстоять свое имя, имя команды.

"Енисей" лишился шансов на сохранение прописки в премьер-лиге и следующий сезон проведет в ФНЛ.

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