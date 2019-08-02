Александр Васютин назвал любимые кричалки фанатов "Зенита"

Голкипер "Зенита" Александр Васютин, который вернулся в Санкт-Петербургский клуб из Норвегии, в интервью "СЭ" рассказал, как в детстве ходил на матчи сине-бело-голубых. Также он назвал любимые кричалки.

– Почему футбол?

– Я был активным ребенком. Мы с семьей часто смотрели футбол. Помню, в 2001 году ходили на матч, когда "Зенит" разгромил ЦСКА – 6:1. Это был мой первый матч на "Петровском". А в 2002-м мне запомнился гол Кержакова "Ростсельмашу" через себя – я тогда загорелся футболом. Бабушка посоветовалась с учителем физкультуры, он предложил пойти в "Смену".

– В семье и раньше поддерживали "Зенит"?

– Не было прям такого сильного увлечения, был просто интерес. Уже в юношестве мы стали ходить с отцом и братом на вираж – "шизили". Я и на молодежку ходил в чемпионский сезон. До сих пор брат ходит на трибуну.

– Ваша любимая кричалка?

– Их много! "Стольный град", "Оп, давай-давай"... Сейчас еще "WWW Ленинград" хорошо заходит. (Гоша Чернов)

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