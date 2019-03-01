Александр Тарханов: "Урал" постарается сделать все возможное, чтобы победить "Зенит"

Советник президента "Урала" Александр Тарханов перед матчем 18-го тура чемпионата России против "Зенита"​ отметил, что игроки екатеринбургской команды постараются сделать все возможное для победы. В первом круге сине-бело-голубые выиграли - 4:1.

– В прошлой игре с "Зенитом" мы были очень близки к тому, чтобы повести 2:0 и тогда матч мог бы сложиться совершенно по-другому, – цитируют "Известия" Тарханова. – Сейчас сложно что-то прогнозировать – первый официальный матч после столь длительного перерыва всегда непредсказуем. Судя по играм "Зенита" в Лиге Европы, можно сделать вывод, что питерцы хорошо готовы ко второй части сезона. Кроме того, они обладают отличным подбором игроков. Однако футболисты "Урала" постараются сделать все возможное, чтобы победить и улучшить свое положение в таблице.

"Урал" – "Зенит": чемпионат России, 2 марта 2019, онлайн-трансляция матча – начало в 11.30 (время московское)