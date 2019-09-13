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Александр Мостовой: «Предстоящий матч с «Уралом» будет во многом определяющим для «Спартака»

04:18
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Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что пауза на игры сборных пошла на пользу красно-белым. В эти выходные команде предстоит сыграть с «Уралом».

— Думаю, пауза должна пойти на пользу красно-белым, — цитируют «Известия» Мостового. — Страсти отошли, шум, который был вокруг команды, утих. Клуб имеет неплохую позицию в турнирной таблице и хороший запас очков. Предстоящий матч с «Уралом» будет во многом определяющим. Уже по итогам этого тура «Спартак» может вернутся в зону Лиги чемпионов.

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https://iz.ru/920765/sevastian-terletckii/zenitovskii-kompleks-piterskii-klub-primet-trudnogo-sopernika-iz-tuly

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