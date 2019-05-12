Александр Медведев: "Зенит" будет продолжать доминировать в чемпионате"

Президент "Зенита" Александр Медведев после матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) отметил, что команда будет стремиться выигрывать каждый год и постарается вытий из группы Лиги чемпионов.

– Эффективный менеджмент? Работала вся команда, игроки, тренер, обслуживающий персонал, физиотерапевты, врачи. Был единый порыв к победе, – отметил Медведев в эфире телеканала "Матч Премьер". – Сегодняшний матч – это лучший ответ. "Зенит" – не только чемпион, но и показывает чемпионскую игру.

– По ходу сезона думали, что можете не стать чемпионами?

– Нет, таких мыслей не было. Ребята не только любят выигрывать, но и ненавидят проигрывать. Поэтому я очень рад. Казалось, что больше нет цели, так как стали чемпионами. Команда вышла и показала блестящую игру.

– Какой вектор развития?

– "Зенит" будет продолжать доминировать в чемпионате. Задача – выигрывать каждый год, в Лиге чемпионов мы не будем статистами, а будем бороться и выходить из группы. Все молодцы, особенно болельщики.