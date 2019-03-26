Александр Медведев: "В прошлом сезоне на билетной и абонементной программах "Зенит" заработал 14 миллионов евро"

Президент "Зенита" Александр Медведев рассказал о заработках команды за счет продажи билетов и абонементов. Он также отметил, что цель клуба - если не повторить модель "Барселоны" в этом плане, то, хотя бы, концептуально сделать что-то похожее.

– Сколько "Зенит" зарабатывает за счет продажи билетов и абонементов?

– В прошлом сезоне на билетной и абонементной программах мы заработали 14 миллионов евро, на мерчендайзинге в дни проведения матчей – 3 миллиона евро, на кейтеринге – 650 тысяч евро. Удовлетворены ли мы? Еще нет. Мы бы хотели, чтобы на каждом матче была полная заполняемость. Планируем создание мегамагазина, музея. Надеюсь, нам удастся если не повторить модель "Барселоны" в этом плане, то, хотя бы, концептуально сделать что-то похожее.

– Когда откроется музей "Зенита"?

– Сейчас готовится его концепция. Точной даты открытия музея пока назвать не могу. Оптимально было бы, чтобы он открылся после зимней паузы следующего сезона.

Кроме того, мы открыты для предложений, планируем в ближайшем будущем провести встречу с нашими болельщиками для откровенного разговора обо всем, ждем от наших фанатов интересных идей, ни одна не останется без внимания.

– Какую долю от бюджета "Зенита" составляют рекламные контракты с компаниями газовой группы?

– В целом рекламные контракты с компаниями газовой группы составляют порядка 50% от бюджета – контракты абсолютно релевантные и соответствуют правилам финансового fair play. Остальную часть привносят другие спонсоры. Также есть поступления в бюджет за счет продажи телеправ. У нас, как и у ведущих европейских клубов, набор спонсоров очень большой, что позволяет привлекать значительные средства. (Илья Андреев)

Первая часть интервью с Медведевым - здесь