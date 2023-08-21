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Сегодня, 20:17

Медведев: «В «Зените» не «мягкие игрушки» играют и работают»

Алина Савинова
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал свое падение на поле стадиона перед матчем 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:3).

— «Нет ли у вас травмы? Помогла ли забыть неприятное падение победа «Зенита»?

— В «Зените» не «мягкие игрушки» играют и работают, — приводит «РБ Спорт» слова Медведева.

Перед игрой руководитель петербургского клуба выполнял традиционные удары, пытаясь отправить три мяча в центральный круг. Но после одного удара он жестко упал на газон, ударившись головой.

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 6-м туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-medvedev-v-zenite-ne-myagkie-igrushki-igrayut-i-rabotayut/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
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Сочи – Локомотив
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
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Оренбург

 3 1 1
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 2 1 0
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