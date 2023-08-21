Гаджиев прокомментировал нынешний вид турнирной таблицы РПЛ

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев оценил шансы лидирующих в РПЛ «Краснодара» и «Урала» сохранить свои позиции.

«Турнирная таблица РПЛ сейчас, конечно, выглядит неожиданно. Особенно присутствие на вершине «Урала». «Краснодар» все-таки и ранее входил в группу лидеров российского футбола. А для команды из Екатеринбурга такая позиция — это хорошее достижение. Думаю, обе команды могут задержаться наверху до конца первого круга. С учетом такой нестабильной игры, которую показывают некоторые признанные гранды», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

По итогам пяти туров в чемпионате России лидирует «Краснодар», имея в активе 13 очков. Вторую строчку занимает «Урал», набрав такое же количество очков. Следом расположились «Динамо» и «Зенит» (по 10 очков).

6-й тур РПЛ пройдет с 25 по 27 августа.