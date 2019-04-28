Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий признался, что ни в коем случае не согласится в будущем выступать за ЦСКА, информирует официальный сайт красно-белых.

– Не хочу делать громких заявлений о том, что всегда буду должен "Спартаку", в котором прошел все этапы – от Академии до основы. Зато могу сказать, что никогда не соглашусь играть в ЦСКА. Пусть мне эти слова потом припоминают, но – никогда в жизни! – приводит слова Ломовицкого пресс-служба "Спартака".

В текущем сезоне Ломовицкий провел 21 матч за "Спартак" и отметился одной голевой передачей.

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