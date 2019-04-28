Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что болельщики часто путают его с хавбеком Романом Зобниным, сообщает официальный сайт москвичей.

– Это случалось уже много раз. Иногда в аэропорту или на выездных матчах нас могут перепутать, если смотрят сбоку или со спины. Болельщики подходят и, глядя мне в лицо, говорят: "Роман, можно автограф?" Конечно же, сразу сообщаю, что я – не Зобнин. Не могу сказать, что это раздражает. Скорее становится смешно в такие моменты. Между нами действительно есть сходство: мы не раз делали совместные фотографии, на которых это очевидно. Но хочется, чтобы во мне узнавали меня! Это лишняя мотивация, – приводит слова Ломовицкого пресс-служба "Спартака".

В текущем сезоне Ломовицкий провел 21 матч за "Спартак" и отметился одной голевой передачей.

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