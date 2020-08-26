Александр Хацкевич: «У «Спартака» есть проблемы в позиционном нападении»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич оценил выбор тактики на матч 5-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака».

— На сегодняшний момент первым номером мы играть не можем. Исходим из качестве футболистов, которые они могут проявить на футбольном поле, и которые будут эффективны. Чтобы играть в контроль, нужно взаимопонимание на более высоком уровне. Плюс, исполнительское мастерство. Так что мы стараемся играть за счет быстрого перехода. В первом тайме что-то не получалось, но самый опасный момент, это когда Степанов перехватил мяч, прошел, пробил. Не хватило нам более мощеного второго темпа.

— Не пожалели, что отдали мяч и инициативу сопернику?

— Нет. Мы тоже смотрим, как играет соперник, и проблемы у «Спартака» есть в позиционном нападении. Они очень хороши на быстром переходе. У них достаточно быстрые и креативные фланги. У них активно играют крайние защитники. Если бы мы дали им пространство между линиями, то у нас было бы больше проблем в нашей штрафной. (Андрей Кузичев)