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Юран: «Черенков как в жизни, так и на футбольном поле был большим интеллигентом»

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Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран поделился воспоминаниями о бывшем игроке и тренере красно-белых Федоре Черенкове. В четверг, 4 октября, исполняется 10 лет со дня смерти легендарного футболиста.

«Мне повезло, что я познакомился с Федором, когда мы уже за ветеранов ездили выступать, но не повезло, что не поиграл с ним, потому что этот человек как в жизни, так и на футбольном поле — большой интеллигент, само спокойствие, рассудительность. Конечно, для меня это великий человек. Федор — народный футболист? Да, без сомнения. От фильма про Черенкова жду, что покажут его футбольную, внефутбольную жизнь, покажут простого парня, который добился многого и стал народным героем. К сожалению, его нет с нами, но нужно помнить, говорить добрые слова, которые он реально заслуживает», — сказал Юран.

Картина о Черенкове «Федя» выйдет в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет. В составе «Спартака» он трижды становился чемпионом СССР, по одному разу — чемпионом России и обладателем Кубка России. На Олимпийских играх 1980 года со сборной СССР Черенков завоевал бронзу.

Сергей Юран
Федор Черенков
Футбол
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 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
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 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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