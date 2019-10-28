Александр Егоров: «ВАР не расхолаживает арбитров»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что главный арбитр встречи 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» (0:1) Сергей Карасев правильно не назначил пенальти в ворота гостей на 57-й минуте встречи за то, что мяч попал в руку защитнику бело-голубых Владимиру Рыкову, а также прокомментировал работу судей с ВАР.

— Это ситуация, когда рука находится на поле, это не считается игрой рукой. Карасев поступил верно, — сказал Егоров.

— А что скажете по пенальти в ворота «Динамо» в первом тайме? Он был назначен правильно?

— Да, естественно, это 11-метровый.

— Создается ощущение, что ведущие арбитры при работе в матчах с ВАР совершают больше ошибок, чем в играх без видеоассистентов. Например, Сергей Карасев вполне мог обойтись без помощи Виталия Мешкова, когда Рыков сфолил на Чалове. Согласны?

— Не соглашусь с вами. Понимаю, вам хочется жареного, но это не соответствует действительности. Судья выходит на матч с ВАР или не с ВАР с целью отработать идеально. ВАР не расхолаживает арбитра, поскольку именно арбитр ответственен за происходящее на поле. ВАР судье на пользу. (Иван Торопцев)