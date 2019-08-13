Александр Егоров: "Кинем карты. Тот, кому выпадет туз, будет судить дерби"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на пресс-конференции рассказал, когда определится арбитр матча 6-го тура чемпионата России "Спартак" - ЦСКА (19 августа).

- Кинем карты - кому попадет туз, тот и будет судить, - сказал Егоров. - Шучу. Поймите, у нас есть еще семь матчей кроме этого, мы делаем назначения еще и с учетом того, кто может работать с ВАР. Вечером или на край завтра утром вы узнаете о назначениях. Возможно ли, что судить будет молодой судья? У нас выбор из девяти человек. Кто-то с негативной оценкой, кто-то недавно работал с этими командами. (Иван Торопцев)

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