Александр Егоров: «Арбитр должен был удалить Цаллагова»
16:21
Глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров сообщил об ошибке судьи в матче 9-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив» (0:1).
— На 87-й минуте Цаллагов должен был за грубую игру получить вторую желтую карточку, но арбитр ее не показал. (Евгений Белоусов, Ярослав Сусов)
В текущем сезоне Цаллагов провел 9 матчей за «Сочи» и забил 1 гол.
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