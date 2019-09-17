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Александр Егоров: «Арбитр должен был удалить Цаллагова»

16:21
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Глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров сообщил об ошибке судьи в матче 9-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив» (0:1).

— На 87-й минуте Цаллагов должен был за грубую игру получить вторую желтую карточку, но арбитр ее не показал. (Евгений Белоусов, Ярослав Сусов)

В текущем сезоне Цаллагов провел 9 матчей за «Сочи» и забил 1 гол.

Сочи — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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