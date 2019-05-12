Александр Дюков: "Исполком РФС обсудит тему лимита на заседании в мае"

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что формат лимита на легионеров в чемпионате России будет обсуждаться на заседании исполкома РФС в мае.

– Каким будет лимит? Сейчас теоретически можно 25 белорусских футболистов заявить.

– Теоретически да. Но если вы назовете 25 футболистов из Белоруссии, которые способны играть в премьер-лиге, тогда сможем обойтись и белорусами. Вообще мы обсуждаем несколько форматов лимита. И в мае состоится заседание исполкома на эту тему. Но я уже говорил: этот вопрос переоценен. Больше сил надо тратить на развитие детско-юношеского футбола, а не на лимит. Надо принимать взвешенные решения. (Гоша Чернов)

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