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Алекс Крал: «Меня очень тепло приняли в «Спартаке»

15:55

Полузащитник Алекс Крал, проведший первую тренировку за «Спартак», отметил, что его очень тепло приняли. По его словам, он очень доволен условиями и готов сыграть уже в матче 9-го тура чемпионата России против «Урала».

— Меня очень тепло приняли, — сказал Крал после тренировки, которая носила тактический характер. — Даже немного удивился, что все так душевно. Условия для работы отличные. Я сейчас в хорошей форме, провел в этом сезоне довольно много матчей, и готов дебютировать за «Спартак» уже в эти выходные.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-09-12-pervaya_trenirovka_krala_v_tarasovke/

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