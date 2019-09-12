Алекс Крал: «Меня очень тепло приняли в «Спартаке»
Полузащитник Алекс Крал, проведший первую тренировку за «Спартак», отметил, что его очень тепло приняли. По его словам, он очень доволен условиями и готов сыграть уже в матче 9-го тура чемпионата России против «Урала».
— Меня очень тепло приняли, — сказал Крал после тренировки, которая носила тактический характер. — Даже немного удивился, что все так душевно. Условия для работы отличные. Я сейчас в хорошей форме, провел в этом сезоне довольно много матчей, и готов дебютировать за «Спартак» уже в эти выходные.
? Алекс Крал: «Меня очень тепло приняли»— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 12, 2019
-- Даже немного удивился, что все так душевно. Условия для работы отличные. Я сейчас в хорошей форме, провел в этом сезоне довольно много матчей, и готов дебютировать за «Спартак» уже в эти выходные.#Крал #Спартак #силавединстве pic.twitter.com/Ytn6G9uH8R
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-09-12-pervaya_trenirovka_krala_v_tarasovke/