«Рубин» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч РПЛ

«Рубин» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на игру 11-го тура чемпионата России-2025/26.

«Рубин»: Ставер, Нижегородцев, Вуячич, Тесленко, Арройо, Иву, Кабутов, Кузяев, Йочич, Даку, Шабанхаджай.

«Крылья Советов»: Песьяков, Ороз, Божич, Лепский, Сутормин, Костанца, Баньяц, Печенин, Ахметов, Игнатенко, Олейников.

Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» (Казань). Начало — в 15.15 по московскому времени.