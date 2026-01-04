«Акрон» продлил контракт с полузащитником Болдыревым до 2030 года

«Акрон» объявил о продлении контракта с полузащитником Максимом Болдыревым. Теперь соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года.

21-летний россиянин играет за «Акрон» с февраля 2024 года. В сезоне-2025/26 в 17 матчах он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

В общей сложности за «Акрон» он сыграл в 24 матчах, забил 1 гол и отдал 2 передачи. За вторую команду он забил 6 голов в 12 играх.

Также полузащитник выступал за липецкий «Металлург» и «Орбиту» из Красногвардейского.