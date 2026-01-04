«Спартак» поздравил Промеса с днем рождения: «С праздником, Антоха!»

«Спартак» поздравил своего бывшего нападающего Квинси Промеса, которому 4 января исполнилось 34 года.

«Сегодня день рождения празднует один из самых ярких игроков в истории «Спартака», автор 114 голов в 235 матчах за красно-белых и обладатель всех возможных трофеев в России. С праздником, Антоха!» — говорится в сообщении «Спартака».

Сейчас Промесу 33 года. Нидерландец играл за «Спартак» в 2014-2018 и 2021-2024 годах.

Вместе с красно-белыми Промес выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17, Кубок России в сезоне-2021/22 и Суперкубок России в 2017 году.