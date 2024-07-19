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Сегодня, 16:03

«Акрон» представил вторую форму на дебютный сезон в РПЛ

Руслан Минаев
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Вторая форма «Акрона».
Фото ФК «Акрон»

«Акрон» представил второй комплект игровой формы в сезоне-2024/25.

Расцветка и элементы отсылают к майолике, построенной в культурном центре «Автоград».

«Майолика располагается на четырех этажах и рассказывает о природе Самарской области. На плитках объекта изображены горы, путь реки Волги, а также мифические существа — русалки», — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

Ранее «Акрон» показал первую форму в дебютном сезоне в РПЛ.

РПЛ
ФК Акрон
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7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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