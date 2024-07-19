«Акрон» представил вторую форму на дебютный сезон в РПЛ

«Акрон» представил второй комплект игровой формы в сезоне-2024/25.

Расцветка и элементы отсылают к майолике, построенной в культурном центре «Автоград».

«Майолика располагается на четырех этажах и рассказывает о природе Самарской области. На плитках объекта изображены горы, путь реки Волги, а также мифические существа — русалки», — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

Ранее «Акрон» показал первую форму в дебютном сезоне в РПЛ.