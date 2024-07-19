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Сегодня, 15:45

Дасаев считает, что Мамардашвили может стать вратарем уровня Касильяса, ван дер Сара и Нойера

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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили стал самым дорогим голкипером в мире наравне с вратарем «Порту» Диогу Коштой. Согласно порталу Transfermarkt, оба игрока оцениваются в 45 миллионов евро.

«Трудно сказать, является ли он сейчас самым дорогим. Доннарумма разве плохой? Он тоже хорошо сыграл, также как и Мамардашвили. Если Георгий будет нормально тренироваться и все у него будет нормально, то может дорасти до уровня Касильяса, ван дер Сара или Нойера. Талант у него есть», — сказал Дасаев «СЭ».

Стоимость 23-летнего грузина после Евро-2024 выросла на 10 миллионов евро, а 24-летнего португальца — на 5 миллионов.

(Александр Абустин)

Георгий Мамардашвили
Ринат Дасаев
Футбол
Диогу Кошта
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