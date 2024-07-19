Смородская считает, что «Зенит» готов к возможному уходу Вендела и Клаудиньо
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном уходе из «Зенита» полузащитников Вендела и Клаудиньо.
«Безусловно, Клаудиньо и Вендел — ключевые игроки «Зенита», от них многое зависит в построении игры. Особенно от Вендела. Но петербуржцы готовы к уходу этих футболистов. У них есть, кем заменить бразильцев. Думаю, «Зенит» не станет слабее, если Вендел и Клаудиньо уйдут. Уже есть игроки, которые смогут занять их место. Тем более клуб заработает, сделает новые трансферы», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».
Вендел в прошлом сезоне провел за «Зенит» 35 матчей, забил 4 гола и сделал 10 результативных передач. На счету Клаудиньо — 43 матча, 5 голов и 9 результативных передач.
Источник: РБ Спорт
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