«Акрон» — «Оренбург»: Лончар открыл счет на 60-й минуте

«Акрон» вышел вперед в матче 17-го тура чемпионата России против «Оренбурга» — 1:0.

Автором первого гола тольяттинской команды стал полузащитник Стефан Лончар, который отличился на 60-й минуте с передачи Максима Кузьмина.