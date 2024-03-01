Ахметов — о рамадане: «В день игры не держу пост, мне тяжело. Только во время тренировочного процесса»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов в интервью «СЭ» рассказал о том, как съездил в Мекку.

— Ты сказал, что на сборах читаешь Коран. Еще ты признавался, что хочешь съездить в Мекку. Пока не ездил?

— Ездил, год назад. Мы с друзьями собрались и поехали на пять дней — совершили малое паломничество.

— А большое будет?

— Туда не все могут попасть, надо бронировать. На каждый город дают определенную квоту. Если ты попал в этот список, то летишь.

— После карьеры планируешь?

— Да, это возможно. Каждый мусульманин обязан сделать большое паломничество. А вот малое паломничество — желательно. Если есть возможность, то да, можно. А если нет, то ты не обязан.

— Футболисту тяжело соблюдать рамадан?

— Это нелегко. Многое зависит от погоды: если жарко, то сушит, хочется пить, в этом основная проблема. В день игры я не держу пост, только во время тренировочного процесса. А перед матчем я ем и пью: для меня это очень тяжело, физически не смогу выдержать.