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1 марта, 10:20

Ахметов — о рамадане: «В день игры не держу пост, мне тяжело. Только во время тренировочного процесса»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов в интервью «СЭ» рассказал о том, как съездил в Мекку.

— Ты сказал, что на сборах читаешь Коран. Еще ты признавался, что хочешь съездить в Мекку. Пока не ездил?

— Ездил, год назад. Мы с друзьями собрались и поехали на пять дней — совершили малое паломничество.

— А большое будет?

— Туда не все могут попасть, надо бронировать. На каждый город дают определенную квоту. Если ты попал в этот список, то летишь.

— После карьеры планируешь?

— Да, это возможно. Каждый мусульманин обязан сделать большое паломничество. А вот малое паломничество — желательно. Если есть возможность, то да, можно. А если нет, то ты не обязан.

— Футболисту тяжело соблюдать рамадан?

— Это нелегко. Многое зависит от погоды: если жарко, то сушит, хочется пить, в этом основная проблема. В день игры я не держу пост, только во время тренировочного процесса. А перед матчем я ем и пью: для меня это очень тяжело, физически не смогу выдержать.

Ильзат Ахметов. Ильзат Ахметов: «Уровень в «Зените» очень высокий. Но мне так даже приятнее»
Ильзат Ахметов
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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