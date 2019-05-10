19:44 | Футбол — РПЛ

Ахметов рассказал, кого он считает "Суперменом" в ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов ответил на вопрос, кого в своей команде он может назвать "Суперменом". Он выбрал голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

- "Супермен" - Игорь. Почему? Как мы все знаем, "нога бога". Пусть будет и "Суперменом" тоже, - сказал Ахметов пресс-службе клуба.

33-летний Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Вместе с командой он шесть раз стал чемпионом России и обладателем Кубка России, а также выиграл Кубок УЕФА в 2005 году.

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https://www.youtube.com/watch?v=Z-RpCkCz9eA

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