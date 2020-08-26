«Ахмат» впервые забил два гола «Локомотиву» в Москве
В матче пятого тура чемпионата России «Ахмат» благодаря голам Владимира Ильина и Артема Тимофеева выиграл первый тайм у «Локомотива» в Черкизове со счетом 2:0. Грозненцы, набравшие на «РЖД Арене» всего три очка в 13 предыдущих матчах, впервые забили красно-зеленым более одного гола на чужом поле.
С 2010 года клуб из Чечни всего один раз огорчил «Локомотив» дважды. Это случилось в марте 2016 года, когда «Терек» победил в Грозном со счетом 2:1, а дубль оформил Мачей Рыбус, ныне выступающий за железнодорожников. (Кирилл Бурдаков)
Матчи «Локомотива» и «Ахмата"/"Терека» в Москве
|
Дата
|
Тренеры
|
Счет
|
Голы
|
03.07.2005
|
Эштреков — Талгаев
|
4:0
|
Билялетдинов, Евсеев, Асатиани, Сычев
|
13.04.2008
|
Рахимов — Назаренко
|
2:0
|
Кочиш, Торбинский
|
16.05.2009
|
Маминов — Грозный
|
4:0
|
Одемвингие-2, Глушаков, Муджири
|
26.09.2010
|
Семин — Байдачный
|
2:1
|
Алиев, Майкон — Маурисиу
|
14.05.2011
|
Красножан — Гуллит
|
4:0
|
Шишкин-2, Глушаков, Гатагов
|
06.04.2013
|
Билич — Черчесов
|
1:1
|
Дюрица — Маурисиу
|
19.04.2014
|
Кучук — Рахимов
|
2:1
|
Павлюченко-2 — Аилтон
|
18.10.2014
|
Божович — Рахимов
|
2:1
|
Ньясс, Павлюченко — Ньясс, в свои ворота
|
16.08.2015
|
Черевченко — Рахимов
|
0:0
|
|
04.12.2016
|
Семин — Рахимов
|
2:0
|
Ал.Миранчук, Фернандеш
|
18.04.2018
|
Семин — Ледяхов
|
0:0
|
-
|
29.09.2018
|
Семин — Рахимов
|
2:0
|
Фернандеш, Жамалетдинов
|
08.03.2020
|
Семин — Шалимов
|
1:0
|
Эдер
|
26.08.2020
|
Николич — Талалаев
|
0:2*
|
Ильин, Тимофеев
* После первого тайма.