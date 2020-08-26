«Ахмат» впервые забил два гола «Локомотиву» в Москве

В матче пятого тура чемпионата России «Ахмат» благодаря голам Владимира Ильина и Артема Тимофеева выиграл первый тайм у «Локомотива» в Черкизове со счетом 2:0. Грозненцы, набравшие на «РЖД Арене» всего три очка в 13 предыдущих матчах, впервые забили красно-зеленым более одного гола на чужом поле.

С 2010 года клуб из Чечни всего один раз огорчил «Локомотив» дважды. Это случилось в марте 2016 года, когда «Терек» победил в Грозном со счетом 2:1, а дубль оформил Мачей Рыбус, ныне выступающий за железнодорожников. (Кирилл Бурдаков)

Матчи «Локомотива» и «Ахмата"/"Терека» в Москве

Дата Тренеры Счет Голы 03.07.2005 Эштреков — Талгаев 4:0 Билялетдинов, Евсеев, Асатиани, Сычев 13.04.2008 Рахимов — Назаренко 2:0 Кочиш, Торбинский 16.05.2009 Маминов — Грозный 4:0 Одемвингие-2, Глушаков, Муджири 26.09.2010 Семин — Байдачный 2:1 Алиев, Майкон — Маурисиу 14.05.2011 Красножан — Гуллит 4:0 Шишкин-2, Глушаков, Гатагов 06.04.2013 Билич — Черчесов 1:1 Дюрица — Маурисиу 19.04.2014 Кучук — Рахимов 2:1 Павлюченко-2 — Аилтон 18.10.2014 Божович — Рахимов 2:1 Ньясс, Павлюченко — Ньясс, в свои ворота 16.08.2015 Черевченко — Рахимов 0:0 04.12.2016 Семин — Рахимов 2:0 Ал.Миранчук, Фернандеш 18.04.2018 Семин — Ледяхов 0:0 - 29.09.2018 Семин — Рахимов 2:0 Фернандеш, Жамалетдинов 08.03.2020 Семин — Шалимов 1:0 Эдер 26.08.2020 Николич — Талалаев 0:2* Ильин, Тимофеев

* После первого тайма.