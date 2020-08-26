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«Ахмат» впервые забил два гола «Локомотиву» в Москве

19:35
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В матче пятого тура чемпионата России «Ахмат» благодаря голам Владимира Ильина и Артема Тимофеева выиграл первый тайм у «Локомотива» в Черкизове со счетом 2:0. Грозненцы, набравшие на «РЖД Арене» всего три очка в 13 предыдущих матчах, впервые забили красно-зеленым более одного гола на чужом поле.

С 2010 года клуб из Чечни всего один раз огорчил «Локомотив» дважды. Это случилось в марте 2016 года, когда «Терек» победил в Грозном со счетом 2:1, а дубль оформил Мачей Рыбус, ныне выступающий за железнодорожников. (Кирилл Бурдаков)

Матчи «Локомотива» и «Ахмата"/"Терека» в Москве

Дата

Тренеры

Счет

Голы

03.07.2005

Эштреков — Талгаев

4:0

Билялетдинов, Евсеев, Асатиани, Сычев

13.04.2008

Рахимов — Назаренко

2:0

Кочиш, Торбинский

16.05.2009

Маминов — Грозный

4:0

Одемвингие-2, Глушаков, Муджири

26.09.2010

Семин — Байдачный

2:1

Алиев, Майкон — Маурисиу

14.05.2011

Красножан — Гуллит

4:0

Шишкин-2, Глушаков, Гатагов

06.04.2013

Билич — Черчесов

1:1

Дюрица — Маурисиу

19.04.2014

Кучук — Рахимов

2:1

Павлюченко-2 — Аилтон

18.10.2014

Божович — Рахимов

2:1

Ньясс, Павлюченко — Ньясс, в свои ворота

16.08.2015

Черевченко — Рахимов

0:0

04.12.2016

Семин — Рахимов

2:0

Ал.Миранчук, Фернандеш

18.04.2018

Семин — Ледяхов

0:0

-

29.09.2018

Семин — Рахимов

2:0

Фернандеш, Жамалетдинов

08.03.2020

Семин — Шалимов

1:0

Эдер

26.08.2020

Николич — Талалаев

0:2*

Ильин, Тимофеев

* После первого тайма.

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