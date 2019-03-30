"Ахмат" - "Спартак": Рассказов, Комбаров и Глушаков в стартовом составе гостей

"Спартак" назвал стартовый состав на матч 21-го тура чемпионата России против "Ахмата".

"Спартак": Селихов, Рассказов, Джикия, Боккетти, Комбаров, Гулиев, Глушаков, Мельгарехо, Ташаев, Зе Луиш, Адриану.

Запасные: Максименко, Поплевченков, Жиго, Айртон, Глушенков, Ломовицкий, Умяров, Мелкадзе, Роша.

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

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