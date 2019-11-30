«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче 18-го тура российской премьер-лиги — 1:1.

В составе грозненского клуба отличился Денис Глушаков. Для хавбека этот мяч стал первым в РПЛ в составе грозненцев.

На 31-й минуте встречи Роши прострелил вдоль ворот. Дюпин отбил мяч в район 11-метровой отметки, где никто не помешал Глушакову добить мяч в оставленные вратарем ворота.

? Денис Глушаков выводит грозненцев вперед в матче #АхматРубин



? Смотрите прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/yH9Ux8Qm1r

? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/Aj1CJZmtMs — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 30, 2019

На третьей добавленной ко второму тайму минуте вышедший на замену Хвича Кварацхелия сравнял счет. Получив пас в чужой штрафной, он пробил на удачу, и мяч рикошетом от спины защитника отправился в ближний угол, дезориентировав Городова.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр