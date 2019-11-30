«Ахмат» — «Рубин»: все голы матча
«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче 18-го тура российской премьер-лиги — 1:1.
В составе грозненского клуба отличился Денис Глушаков. Для хавбека этот мяч стал первым в РПЛ в составе грозненцев.
На 31-й минуте встречи Роши прострелил вдоль ворот. Дюпин отбил мяч в район 11-метровой отметки, где никто не помешал Глушакову добить мяч в оставленные вратарем ворота.
? Денис Глушаков выводит грозненцев вперед в матче #АхматРубин— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 30, 2019
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На третьей добавленной ко второму тайму минуте вышедший на замену Хвича Кварацхелия сравнял счет. Получив пас в чужой штрафной, он пробил на удачу, и мяч рикошетом от спины защитника отправился в ближний угол, дезориентировав Городова.
? Хвича Кварацхелия установил окончательный счет встречи #АхматРубин#МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/VOZgfD0qlm— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 30, 2019
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