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«Ахмат» — «Рубин»: все голы матча

21:01
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«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче 18-го тура российской премьер-лиги — 1:1.

В составе грозненского клуба отличился Денис Глушаков. Для хавбека этот мяч стал первым в РПЛ в составе грозненцев.

На 31-й минуте встречи Роши прострелил вдоль ворот. Дюпин отбил мяч в район 11-метровой отметки, где никто не помешал Глушакову добить мяч в оставленные вратарем ворота.

На третьей добавленной ко второму тайму минуте вышедший на замену Хвича Кварацхелия сравнял счет. Получив пас в чужой штрафной, он пробил на удачу, и мяч рикошетом от спины защитника отправился в ближний угол, дезориентировав Городова.

Ахмат — Рубин

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