«Ахмат» — «Ротор»: все голы матча
19:30
В матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» принимает «Ротор».
В первом тайме командам не удалось отличиться. При этом грозненцы не забили пенальти: Андрес Понсе попал в штангу.
Зато во второй тайме команды порадовали зрителей забитыми голами. В составе «Ахмата» дважды отличился Одисе Роши, еще один гол забил Владимир Ильин. У гостей гол забил Сергей Серченков.
30-я минута: незабитый Понсе пенальти
47-я минута: гол Ильина
53-я минута: первый гол Роши
58-я минута: гол Серченкова
61-я минута: второй гол Роши
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...