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«Ахмат» — «Ротор»: все голы матча

19:30
19 августа. 3-й тур РПЛ. «Ахмат» — «Ротор». Фото ФК «Ахмат».
19 августа. 3-й тур РПЛ. «Ахмат» — «Ротор». Фото ФК «Ахмат».
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В матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Ахмат» принимает «Ротор».

В первом тайме командам не удалось отличиться. При этом грозненцы не забили пенальти: Андрес Понсе попал в штангу.

Зато во второй тайме команды порадовали зрителей забитыми голами. В составе «Ахмата» дважды отличился Одисе Роши, еще один гол забил Владимир Ильин. У гостей гол забил Сергей Серченков.

30-я минута: незабитый Понсе пенальти

47-я минута: гол Ильина

53-я минута: первый гол Роши

58-я минута: гол Серченкова

61-я минута: второй гол Роши

Ахмат — Ротор

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