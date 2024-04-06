«Зенит» на своем поле примет «Балтику» в матче 23-го тура чемпионата России в воскресенье, 7 апреля. Встреча пройдетна стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, Россия. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Зенит»— «Балтика» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Балтика» набрала 17 баллов и располагаются на 15-й строчке чемпионата России.

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