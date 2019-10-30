«Ахмат» и «Луч» назвали стартовые составы
17:01
Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России «Ахмат» — «Луч».
«Ахмат»: Городов, Семенов, Мусалов, Анхель Ромеро, Иванов, Гащенков, Бериша, Швец, Харин, Михалак, Мбенг.
«Луч»: Ребров, Степанец, Марущак, Ботака-Иобома, Пономаренко, Саламатов, Носов, Абазов, Кротов, Кутьин, Гордиенко.
Матч начнется в 18.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
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