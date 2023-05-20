«Ахмат» с разгромным счетом обыграл «Химки»

«Ахмат» дома обыграл «Химки» в матче 28-го тура чемпионата России — 3:0.

Счет в игре открыл полузащитник грозненцев Владислав Карапузов на 28-й минуте.

Во втором тайме преимущество «Ахмата» увеличили Артем Тимофеев (49-я) и Евгений Харин (63-я). На 82-й минуте нападающий команды Гамид Агаларов забил гол, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

«Ахмат» набрал 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» находятся на 15-й строчке (18).