13:31 | Футбол — РПЛ

"Ахмат" готовится к матчу со "Спартаком". Фото

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"Ахмат" под руководством главного тренера Рашида Рахимова сегодня, 24 марта, проведет две тренировки перед матчем 21-го тура чемпионата России против "Спартака", сообщает официальный Твиттер грозненцев. Встреча пройдет 30 марта на стадионе "Ахмат Арена" (начало – в 16.30 по мск).

"Ахмат" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками. "Спартак" с 33 баллами располагается на пятой строчке.

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Ахмат - Спартак

 

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