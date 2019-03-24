"Ахмат" готовится к матчу со "Спартаком". Фото

"Ахмат" под руководством главного тренера Рашида Рахимова сегодня, 24 марта, проведет две тренировки перед матчем 21-го тура чемпионата России против "Спартака", сообщает официальный Твиттер грозненцев. Встреча пройдет 30 марта на стадионе "Ахмат Арена" (начало – в 16.30 по мск).
"Ахмат" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками. "Спартак" с 33 баллами располагается на пятой строчке.
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"Ахмат" продолжает подготовку к матчу со "Спартаком". В воскресенье в распорядке команды две тренировки. pic.twitter.com/gae9hh68cG– FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 24 марта 2019 г.
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