Рыскин включил в пятерку игроков года трех футболистов «Ростова»

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2024 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поставил на первое место полузащитника своего клуба Данила Глебова.

Также в его пятерку вошли: Алексей Батраков («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо), Кирилл Щетинин («Ростов»), Иван Комаров («Ростов»).

В 2023 году лучшим футболистом в России был признан полузащитник «Монако» Александр Головин.